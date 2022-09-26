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رئيس روساتوم يتهم سلطات كييف بخلق تهديدات للأمن النووي

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رئيس روساتوم يتهم سلطات كييف بخلق تهديدات للأمن النووي
Sputnik
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قال أليكسي ليخاتشيف مدير عام هيئة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم"، إن نظام كييف يفتعل تهديدات مباشرة للأمن النووي.

وأضاف ليخاتشيف، اليوم الاثنين في الدورة السنوية السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "تقصف القوات الأوكرانية، بشكل دوري محطة زابوروجيه الكهروذرية، باستخدام الطائرات بدون طيار والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ. وتقوم مجموعات التخريب الأوكرانية بتدمير خطوط التوتر العالي وخوط نقل الطاقة بما في ذلك داخل أراضي روسيا، على سبيل المثال قرب محطة كورسك الكهروذرية. وكل هذا يشكل التهديد المباشر للسلامة النووية".

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في 16 أغسطس، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن مجموعات تخريب أوكرانية فجرت في 4 و 9 و 12 أغسطس، ستة أبراج من خطوط للتوتر العالي في منطقة كورتشاتوف بمقاطعة كورسك.

المصدر: نوفوستي

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