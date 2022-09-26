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بريطانيا.. فرض غرامة كبيرة على "تيك توك" بسبب انتهاك خصوصية الأطفال

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بريطانيا.. فرض غرامة كبيرة على
AFP
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قال مكتب مفوض المعلومات البريطاني إن "تيك توك" قد يواجه غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني لخرقه قانون حماية البيانات التي تنطوي على خصوصية الأطفال لأكثر من عامين حتى يوليو 2020.

وأصدرت هيئة الرقابة بحق TikTok Inc و TikTok Information Technologies UK Limited "إشعار النوايا"، وهو مستند قانوني يسبق الغرامة المحتملة.

ووجد تحقيق الهيئة أن الشركة ربما عالجت بيانات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما دون موافقة الوالدين، وفشلت في تقديم المعلومات المناسبة لمستخدميها بطريقة موجزة وشفافة وسهلة الفهم ومعالجة بيانات الفئة الخاصة.

وأوضحت الهيئة أن النتائج التي توصلت إليها مؤقتة، ولا ينبغي التوصل إلى استنتاج بوجود انتهاك لقانون حماية البيانات أو سيتم فرض غرامة مالية، وأنها ستنظر في أي إقرارات من "تيك توك" قبل الوصول إلى نتيجة نهائية.

المصدر: "الإندبندنت"

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