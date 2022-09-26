أوربان: "برافو، جورجا! أكثر من انتصار مستحق. تهانينا!"

هنأ رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، زعيمة حزب "إخوان إيطاليا" اليميني، جورجا ميلوني، بفوز تحالف اليمين في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

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ونشر أوربان في صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي صورة مشتركة مع ميلوني وكتب تحتها: "برافو، جورجا! أكثر من انتصار مستحق. تهانينا!"

من جانبها هنأت وزيرة العدل الهنغارية، يوديت فارغا، جورجا ميلوني، بالفوز في الانتخابات أيضا. وكتبت في شبكات التواصل الاجتماعي: "أهنئ جورجا ميلوني وحلفاءها. عاد اليمين (إلى السلطة) في إيطاليا".

المصدر: نوفوستي