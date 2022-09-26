تشاووش أوغلو: بوتين ينظر في العودة للمفاوضات مع أوكرانيا بشروط جديدة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بإمكانية العودة إلى المفاوضات مع كييف، لكن وفقا لشروط جديدة.

ووفقا للوزير التركي، أعرب الرئيس الروسي عن ذلك في المحادثات مع نظيره التركي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن هذا الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا كل يوم.

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وأضاف تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي في طوكيو: "خلال المفاوضات مع رئيسنا، أعلن السيد بوتين عن إمكانية العودة إلى المفاوضات مع كييف، ولكن بشأن الشروط الجديدة التي ظهرت".

المصدر: نوفوستي