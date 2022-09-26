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قرغيزستان وطاجيكستان تتفقان على سحب المعدات الثقيلة من الحدود

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قرغيزستان وطاجيكستان تتفقان على سحب المعدات الثقيلة من الحدود
Sputnik
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قال كامشيبيك تاشييف رئيس هيئة الأمن القومي في قرغيزستان، إن بلاده اتفقت مع طاجيكستان على سحب المعدات الثقيلة من خط التماس على الحدود بين الدولتين.

في وقت سابق أفادت الأنباء بأن قرغيزستان وطاجيكستان، وقعتا يوم أمس الأحد على بروتوكول لإنها النزاع وحل الوضع على حدود الدولتين.

وأضاف تاشييف في حديث للصحفيين اليوم الاثنين: "من أهم نقاط هذا البروتوكول، سحب المعدات العسكرية الثقيلة من الحدود. سنترك هناك فقط تلك الأسلحة التي يمكنها حماية حرس الحدود وليس القتال. أي يجب سحب كل الدبابات والمدافع من هناك".

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ووفقا له، يعتزم الجانب القرغيزي الالتزام الصارم بجميع نقاط البروتوكول، ويأمل في أن تتصرف طاجيكستان بنفس الطريقة.

ووقع أول تبادل لإطلاق النار في الأشهر الأخيرة على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر. وتصاعد التوتر بين الجانبين ليلة 16 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي

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