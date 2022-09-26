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بولندا تدعو لضم التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج للحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا

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بولندا تدعو لضم التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج للحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا
Gettyimages.ru
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قال نائب وزير الخارجية البولندي، مارتشين بشيداتش، إن الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا يجب أن تشمل التقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

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وتابع في حديث مع إذاعة "RMF FM"، اليوم الاثنين: "يجب أن تشمل هذه الحزمة قبل كل شيء التكنولوجيات الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقتين، أي ما يسمى بالتكنولوجيات ذاته الاستخدام المزدوج، أي التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة والتي يمكن استخدامها أيضا في صناعات إنتاج السلاح".

وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سابقا، أن الاتحاد سيفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب إجراء استفتاءات في دونباس.

المصدر: نوفوستي

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