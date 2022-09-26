الدفاع الروسية: عشرات العسكريين الأوكرانيين بين قتيل وجريح بضربة صاروخية في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن ضربة صاروخية شنتها قواتها خلال اجتماع لقيادة لواء أوكراني قرب بلدة تشاسوف يار في دونيتسك، خلفت 25 قتيلا و40 جريحا بين أفراده.

وجاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أضاف أن اللوائين 14 ميكانيكي و95 اقتحام جوي الأوكرانيين خسرا جراء ضربات نارية مكثقة بمنطقة خاركوف أكثر من 120 جنديا بين قتيل وجريح، و15 قطعة من المعدات العسكرية.

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وذكر كوناشينكوف أنه تم القضاء على ما يصل إلى 100 مسلح بضربات عالية الدقة استهدفت نقاط انتشار مؤقتة لـ"الفيلق الأجنبي" والفصائل القومية المتطرفة في أراضي دونيتسك.

وأدت غارة على مواقع للواء 406 مدفعية في منطقة نيكولايف إلى مقتل ما يصل إلى 50 مسلحا وتدمير 10 قطع من المعدات العسكرية وأكثر من ألفي قذيفة مدفعية.

وفي ما يلي أبرز ما ورد في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

إصابة خمسة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية، إضافة إلى 56 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية في 163 منطقة

تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية

إسقاط طائرة أوكرانية من طرز Su-24 في سماء دونيتسك

إسقاط 13 طائرة بدون طيار واعتراض 19 قذيفة من راجمات لصواريخ "هيمارس" و "أوولخا"

قيام القوات الأوكرانية بإطلاق 25 قذيفة مدفعية باتجاه منطقة مجاورة لمحطة زابوروجيه للطاقة الذرية

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 302 من الطائرات الحربية، و155 مروحية، و087 2 طائرة بدون طيار، و377 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5114 دبابة ومدرعة أخرى، و845 راجمة صواريخ، و3417 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و5904 مركبات عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية