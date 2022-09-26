بساكي: الديمقراطيون محكوم عليهم بالفشل

قالت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه إذا كانت انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، بمثابة "استفتاء" على الرئيس جو بايدن، فإن الديمقراطيين "محكوم عليهم بالفشل".

وقالت بساكي، التي غادرت البيت الأبيض في مايو لتولي وظيفة في شبكة MSNBC، إنه إذا ركزت الانتخابات النصفية على الحزب "الأكثر تطرفا"، مشيرة إلى النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، فإن "الديمقراطيين سيحتفلون بيوم الانتخابات، أما إذا كان (الانتخابات) استفتاء على الرئيس، فسيخسرون، وهم يعرفون ذلك".

وأضافت: "إنهم يعرفون أيضا أن الجريمة هي نقطة ضعف كبيرة للديمقراطيين، ويمكنني القول إنها واحدة من أكبر نقاط الضعف".

بينما ارتفعت شعبية بايدن مؤخرا إلى منتصف الأربعينيات في استطلاعات الرأي الأخيرة، وجد استطلاع أجرته "واشنطن بوست" يوم أمس الأحد أنها لا تزال أقل من 39٪.

ووجد الاستطلاع أن نسبة رفض أداء بايدن تبلغ 53٪. وبينما ارتفعت نسبة الأمريكيين الذين يقولون إن بايدن حقق بعض الإنجازات بمقدار 5 نقاط منذ نوفمبر الماضي قال 57٪ إنه لم ينجز سوى القليل أو لا شيء.

المصدر: "نيويورك بوست"