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مولدوفا تهدد بحرمان مواطنيها المحاربين في أوكرانيا إلى جانب روسيا من الجنسية

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مولدوفا تهدد بحرمان مواطنيها المحاربين في أوكرانيا إلى جانب روسيا من الجنسية
AP
رئيسة مولدوفا مايا ساندو
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صرحت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، بأن مجلس الأمن الأعلى في بلادها أصدر توصية بحرمان مواطني البلاد المشاركين في الأعمال القتالية في أوكرانيا إلى جانب روسيا من الجنسية.

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وقالت ساندو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "يوجد هناك خطر من تعبئة المواطنين المولدوفيين في المناطق الشرقية من مولدوفا (ترانسنيستريا). ندرس إمكانية سحب الجنسية من المواطنين الذين يحملون الجنسية المولدوفية فقط وسيشاركون في النزاع العسكري إلى جانب المعتدي".

وأضافت أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات حول تعبئة سكان ترانسنيستريا، لكن السلطات تحذر من معاقبة أولئك الذين سيتم تجنيدهم وسيشاركون في القتال إلى جانب روسيا.

المصدر: نوفوستي

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