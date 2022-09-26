الجيش الأمريكي يعلن عن نشر راجمتي صواريخ HIMARS إلى لاتفيا

أعلن الجيش الأمريكي أنه يعتزم نقل منظومتين من راجمات الصواريخ HIMARS إلى لاتفيا في إطار تدريبات Namejs العسكرية لإظهار قدرة حلف الناتو على "الانتشار السريع".

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وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا عبر "تويتر" اليوم الاثنين إنها سترسل اثنتين من راجمات الصواريخ M142 HIMARS وحوالي عشرة جنود إلى لاتفيا "دعما لتمرين NAMEJS الوطني في 26 سبتمبر بهدف إظهار الانتشار السريع لأنظمة الرماية الدقيقة بعيدة المدى على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".

وذكر موقع Delfi اللاتفي أنه سيتم عرض منظومات HIMARS في مطار سبيلفي ومطار ليينايا في لاتفيا، بعدما تنقلهما إلى هناك طائرات "MC-130J Commando II" تابعة لقوات العمليات الخاصة الأمريكية في أوروبا.

المصدر: وكالات