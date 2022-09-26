ستة قتلى في تحطم مروحية عسكرية في باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الاثنين، مقتل ستة عسكريين بينهم ضابطان كبيران في تحطم مروحية للجيش في جنوب غرب البلاد، في ثاني حادث من هذا النوع في غضون شهر.

وقال الجيش في بيان إن الجنود والضباط الستة "استشهدوا في تحطم" المروحية قرب مدينة خوست الصغيرة الواقعة في محافظة بلوشيستان المحاذية لأفغانستان وإيران.

ولم ترشح أي تفاصيل حول سبب الحادث أو طراز المروحية. ولم تطل الفيضانات الأخيرة منطقة وقوع الحادث.

وفي مطلع أغسطس تحطمت مروحية تشارك في جهود الإغاثة في المحافظة نفسها وقتل ركابها الستة.

وشهدت باكستان أمطارا موسمية شديدة الغزارة وفيضانات قاتلة خلال العام الحالي ولا سيما في منطقة بلوشيستان، أدت إلى مقتل أكثر من 1600 شخص منذ مطلع السنة الحالية بينهم 323 في بلوشيستان.

والجيش هو أقوى المؤسسات في باكستان وتعول السلطات المدنية عليه كثيرا عند وقوع كوارث طبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل.

المصدر: "أ ف ب"