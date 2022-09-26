طهران ترد على إعلان قراصنة "انونيموس" اختراق موقع البرلمان الإيراني

نفى المركز الوطني للفضاء الإلكتروني الإيراني بشدة صحة ما وصفها بـ"ادعاءات" صدرت مؤخرا عن مجموعة القراصنة "انونيموس" بشأن شنها هجمات إلكترونية على مواقع حكومية بالبلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن العلاقات العامة للمركز الوطني للفضاء الإلكتروني الايراني، أن "مجموعة القراصنة (انونيموس) ادعت مؤخرا أنها شنت هجمات سبرانية على بعض المواقع الإلكترونية للمراكز الحكومية، بما في ذلك مجلس الشورى الإسلامي ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النفط ومشغل "همراه اول" للهاتف المحمول ولكن بعد التحقيقات التي أجراها الخبراء نعلن لمواطنينا الأعزاء أن هذا الخبر غير صحيح وننفيه بقوة".

وفي السياق ذاته، وفي مكان آخر، وصفت وكالة أنباء "إرنا" مجموعة قراصنة "انونيموس" بأنها "زمرة" مناهضة للجمهورية الاسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أنها زعمت اختراق "موقع مجلس الشورى الاسلامي من خلال نشر ملف أرقام الهواتف المحمولة لأعضاء المجلس، في حين ان الملف المذكور تم نشره رسميا عند بدء عمل المجلس الحادي عشر".

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وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية في معرض نفيها لما صدر عن هذه المجوعة، أن "انونيموس" ادعت "أنها اخترقت موقع مجلس الشورى الاسلامي على الإنترنت ونشرت، في مقطع فيديو، صورا لأرقام الهواتف المحمولة للنواب ووصفتها بأنها وثيقة اختراق موقع البرلمان"، في حين أن هذا الملف حسب الوكالة الرسمية الإيرانية "هو ملف أرقام الاتصال الهاتفية وتفاصيل أعضاء مجلس الشورى الاسلامي، والذي يتم نشره في بداية كل دورة تشريعية من قبل ديوان الحسابات العامة للبلاد، لكي يستخدمها الصحفيون وغيرهم، ويمكن تنزيله على مواقع الإنترنت".

وتابعت الوكالة في هذا السياق تقول أن "الملف المعني، الذي زعمت زمرة القراصنة المناهضين للثورة اختراقه، جرى نشره من قبل ديوان الحسابات في بداية البرلمان الحادي عشر، والذي يحتوي بطبيعة الحال على أسماء جميع النواب المنتخبين، وبالطبع ان بعضهم الآن ليسوا في البرلمان بسبب عدم الموافقة على أوراق اعتمادهم مثل (غلام رضا تاجكردون) أو توليهم مناصب خارج البرلمان".

المصدر: إرنا