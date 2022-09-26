 
مباشر

المكتب السياسي للحزب الحاكم في كوريا الشمالية يجتمع بغياب الزعيم

أخبار العالم

المكتب السياسي للحزب الحاكم في كوريا الشمالية يجتمع بغياب الزعيم
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tv83

ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم  في البلاد عقد اجتماعا ناقش فيه تحسين الوضع الزراعي في البلاد، فيما رصد تغيب الزعيم عنه.

إقرأ المزيد
سيئول: استئناف تشغيل قطارات الشحن بين كوريا الشمالية والصين
سيئول: استئناف تشغيل قطارات الشحن بين كوريا الشمالية والصين

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن جو يونغ وون، سكرتير الشؤون التنظيمية باللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، ترأس اجتماع المكتب السياسي في اليوم السابق، فيما لم يشارك الزعيم كيم جونغ أون في هذا الاجتماع.

وأفيد بأن المسؤولين في الاجتماع تبنوا "قرارا مهما بعد مناقشة قضية التنفيذ الشامل للسياسات الزراعية لكوريا الشمالية والتحقق من وضع الزراعة هذا العام".

المكتب السياسي للحزب الحاكم في كوريا الشمالية يجتمع بغياب الزعيم
ar.yna.co.kr

كما شدد المشاركون في الاجتماع أيضا على "ضرورة حشد كافة القوى والوسائل للحصاد الفوري والدِراسة، وتحسين مشتريات الحبوب وعرضها، والنضال بشراسة ضد جميع الأعمال التي تعرقل تنفيذ سياسة الحبوب للحزب والدولة".

يشار إلى أن كوريا الشمالية تعاني منذ عقود من نقص غذاء مزمن تزايد "على ما يبدو في السنوات الأخيرة بسبب الأعاصير والفيضانات وجائحة فيروس كورونا".

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا