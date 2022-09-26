المكتب السياسي للحزب الحاكم في كوريا الشمالية يجتمع بغياب الزعيم

ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في البلاد عقد اجتماعا ناقش فيه تحسين الوضع الزراعي في البلاد، فيما رصد تغيب الزعيم عنه.

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن جو يونغ وون، سكرتير الشؤون التنظيمية باللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، ترأس اجتماع المكتب السياسي في اليوم السابق، فيما لم يشارك الزعيم كيم جونغ أون في هذا الاجتماع.

وأفيد بأن المسؤولين في الاجتماع تبنوا "قرارا مهما بعد مناقشة قضية التنفيذ الشامل للسياسات الزراعية لكوريا الشمالية والتحقق من وضع الزراعة هذا العام".

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كما شدد المشاركون في الاجتماع أيضا على "ضرورة حشد كافة القوى والوسائل للحصاد الفوري والدِراسة، وتحسين مشتريات الحبوب وعرضها، والنضال بشراسة ضد جميع الأعمال التي تعرقل تنفيذ سياسة الحبوب للحزب والدولة".

يشار إلى أن كوريا الشمالية تعاني منذ عقود من نقص غذاء مزمن تزايد "على ما يبدو في السنوات الأخيرة بسبب الأعاصير والفيضانات وجائحة فيروس كورونا".

المصدر: يونهاب