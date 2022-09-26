حركة 5 نجوم الإيطالية تصبح قوة معارضة في البرلمان

قال جوزيبي كونتي زعيم حركة 5 نجوم الإيطالية، إن هذه الحركة السياسية ستنطلق من مواقف معارضة في برلمان إيطاليا المقبل، الذي سيتشكل بعد الانتخابات البرلمانية.

أشار كونتي في حديثه عن نتائج الانتخابات غير الدورية التي جرت أمس الأحد، إلى أن حركته حققت نتيجة عالية، مقارنة بالتوقعات وقت بدء الحملة الانتخابية.

وأضاف: "الآفاق التي سيتوجب علينا العمل معها، تفترض لحركتنا المعارضة في المجلس التشريعي المقبل. أود أن أؤكد لجميع المواطنين الذين صوتوا لصالحنا، على أننا سنكون قوة معارضة تظهر الشجاعة والتصميم وستركز على تنفيذ البرنامج الذي طرحناه خلال الحملة الانتخابية".

ووفقا له، سيتركز عمل "الحركة" على سد الفجوة الاقتصادية بين جنوب وشمال إيطاليا. وشدد على أنها لن تسمح بإلغاء ما يسمى بالدخل المدني - وهو بدل مالي تقدمه الدولة للفقراء والعاطلين عن العمل.

تدل معطيات وزارة الداخلية الإيطالية بعد فرز نصف الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيطالية على تقدم تحالف يمين الوسط وحصوله على 44.1% من الأصوات في مجلس الشيوخ.

إقرأ المزيد

إضافة إلى ذلك يحصل هذا التحالف بعد فرز ثلث الأصوات على 42,9% في انتخابات مجلس النواب.

وأعلنت الداخلية الإيطالية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 63,8%، أي أقل بمقدار 9% مما كان عليه في انتخابات مارس 2018.

المصدر: نوفوستي