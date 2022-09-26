استطلاع: فوز التحالف اليميني في انتخابات إيطاليا البرلمانية

أظهر استطلاع المقترعين أمام مراكز التصويت في الانتخابات البرلمانية الإيطالية، فوز التحالف اليميني لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لاستطلاعات الرأي الأولية، فقد حصلت الكتلة اليمينية التي دخلت الانتخابات كمرشح واضح للفوز، على ما بين 41% إلى 45% من الأصوات.

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وبسبب خصوصية القانون الانتخابي الإيطالي، فإن تلك النسبة يجب أن تكون كافية للحصول على أغلبية التفويضات.

وبعد أن بقي في صفوف المعارضة في كل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات التشريعية في 2018، فرَضَ حزب "فراتيلي ديتاليا" نفسه بديلا رئيسيا، وانتقلت حصته من الأصوات من 4.3% قبل أربع سنوات إلى حوالي ربع الأصوات (بين 22 و26%)، وفق استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع الأحد، ليُصبح بذلك الحزب المتصدر في البلاد.

والتحالف الذي يُشكله الحزب مع كل من "الرابطة اليمينية المتطرفة" بقيادة ماتيو سالفيني، وحزب "فورزا إيطاليا" المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني، يُتوّقع أن يفوز بما يصل إلى 47% من الأصوات.

ومع اللعبة المعقدة للدوائر الانتخابية، يُفترض أن يضمن هذا التحالف لنفسه غالبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

وبصفتها زعيمة أقوى حزب، يمكن لجورجيا ميلوني أن تقود الحكومة المستقبلية كأول امرأة ترأس الوزراء في إيطاليا.

المصدر: وكالات