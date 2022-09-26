برلماني أوروبي: الناخبون الإيطاليون لقنوا الاتحاد الأوروبي درسا لن ينساه

قال عضو البرلمان الأوروبي رئيس حزب "الجمعية الوطنية" جوردان بارديلا، إن الناخبين الإيطاليين لقنوا الاتحاد الأوروبي درسا لن ينساه بعد إملائه عليهم لمن يصوتوا بالانتخابات البرلمانية.

وقال البرلماني الفرنسي في تغريدة على تويتر يوم الأحد: "لقن الإيطاليون الاتحاد الأوروبي درسا لن ينساه بعد أن حاول على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن يملي عليهم لمن يصوتوا له".

وأضاف: "لا يمكن لأي تهديد أن يوقف الديمقراطية. شعوب أوروبا ترفع رؤوسها وتقرر مصيرها بأيديها".

وفي وقت سابق، هددت فون دير لاين بأنه إذا كان الوضع في إيطاليا "صعبا" بعد الانتخابات، فيمكن للمفوضية الأوروبية اتخاذ "إجراءات على غرار تلك التي اتخذت تجاه بولندا وهنغاريا"، حيث تعرضت سلطات هنغاريا وبولندا للتهديد بالعقوبات الأوروبية لعدم امتثالهما لمعايير الاتحاد الأوروبي.

وتشير الاستطلاعات الأولى إلى أن تحالف يمين الوسط الذي يضم أحزاب "إخوان إيطاليا" و"الرابطة" و"إيطاليا إلى الأمام"، يتقدم في انتخابات البرلمان الإيطالي حيث حصل على 41٪ إلى 45٪ من الأصوات.

ووفقا لهذه البيانات، سيحتفظ يمين الوسط بأغلبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، مما سيسمح لهم بتشكيل الحكومة.

المصدر: تاس