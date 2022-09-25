 
مباشر

انطلاق مناورات قوات الأمن الجماعي في كازاخستان

أخبار العالم

انطلاق مناورات قوات الأمن الجماعي في كازاخستان
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tv6w

أعلن في كازاخستان انطلاق مناورات "التفاعل والبحث 2022" لقوات الرد السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

وأضافت الوزارة أنه "في مقاطعتي جامبيل وألماتا، من 26 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، ستنطلق المناورات لتعزيز أداء مركز القيادة والدفاع الجوي والدعم الشامل".

وأفاد المقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن المناورات تهدف للتدرب على خوض نزاع مسلح في ظروف آسيا الوسطى.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا