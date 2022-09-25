انطلاق مناورات قوات الأمن الجماعي في كازاخستان

أعلن في كازاخستان انطلاق مناورات "التفاعل والبحث 2022" لقوات الرد السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

وأضافت الوزارة أنه "في مقاطعتي جامبيل وألماتا، من 26 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، ستنطلق المناورات لتعزيز أداء مركز القيادة والدفاع الجوي والدعم الشامل".

وأفاد المقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن المناورات تهدف للتدرب على خوض نزاع مسلح في ظروف آسيا الوسطى.

المصدر: إنترفاكس