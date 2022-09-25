إسرائيل تستقبل 20 عسكريا أوكرانيا حالتهم خطرة للعلاج

أعلن السفير الإسرائيلي لدى كييف ميخائيل برودسكي، أن بلاده ستستقبل 20 عسكريا أوكرانيا مصابين بجروح خطرة لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

وكتب على "تيليغرام": "ستستقبل إسرائيل 20 عسكريا أوكرانيا أصيبوا بجروح خطيرة أثناء الأعمال العسكرية للعلاج.. وتنظم عملية تسليم الجرحى السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا ومركز ماشاف ووزارة الصحة الإسرائيلية بمشاركة وزارة الصحة الأوكرانية".

وستصل أول دفعة من المصابين إلى إسرائيل فجر الاثنين، ووفقا لبرودسكي، فإن العلاج يشمل الأطراف الصناعية وإعادة تأهيلهم.

وأنشأت إسرائيل مستشفى ميدانيا في أوكرانيا، تضمن أقساما للأطفال والبالغين، وغرفة طوارئ وغرفة ولادة، وعيادة إسعافات أولية، وتم تجهيز المستشفى الميداني بتقنيات طبية ومتخصصين إسرائيليين.

ويذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تصدر قائمة صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية السنوية لـ"أكثر اليهود نفوذا في العالم"، وكان قد أعرب سابقا، عن صدمته بعدم استجابة إسرائيل لطلبات كييف المتكررة بتسليحها، وإمداد قواتها لمواجهة روسيا.

وأضاف: "لا أفهم ما يحدث لإسرائيل.. أشعر بالصدمة. إسرائيل لم تقدم لنا أي شيء.. صفر مساعدات".

المصدر: نوفوستي