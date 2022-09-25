باريس.. تفريق مظاهرة عند السفارة الإيرانية

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين كانوا متجهين نحو السفارة الإيرانية للاحتجاج أمامها على وفاة الشابة مهسا أميني.

وكان المتظاهرون قد تجمّعوا لليوم الثاني تعبيرًا عن غضبهم على وفاة مهسا أميني بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق في ايران الأسبوع الماضي ودعمًا للتظاهرات التي بدأت في ايران اثر ذلك.

وبدأت التظاهرات سلميّة في ساحة تروكاديرو. وهتف بعض المتظاهرين "الموت للجمهورية الإسلامية" وشعارات مناهضة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

لكن شرطة مكافحة الشغب، معززة بشاحنات، قطعت طريق المتظاهرين أثناء سعيهم للاقتراب من السفارة الإيرانية، وأطلقت الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم. وقال متظاهر فضّل عدم كشف هويته "لست بخير، كان الأمر كارثيًا".

أثار استخدام الغاز المسيل للدموع غضب النشطاء المستائين من المحادثات والمصافحة العلنية بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

المصدر: AFP