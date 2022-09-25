الولايات المتحدة.. سقوط رافعة ثقيلة على مبنى وسط أوكلاهوما سيتي

أعلن مسؤولون أمريكيون سقوط رافعة تزن 60 طنا كانت تستخدم لإزالة شاشة عرض من مبنى بوسط أوكلاهوما سيتي، على المبنى الذي يضم عدة مكاتب لوسائل الإعلام.

وأصيب مشغل الرافعة بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع ظهر السبت.

وذكرت الشرطة أن رجلين آخرين يعملان في رافعة صغيرة وركاب المبنى لم يصابوا بأذى.

وقال المحقق بشرطة أوكلاهوما سيتي، جوناثان لابوزا، إن سقوط الرافعة تسبب في بعض الأضرار الإنشائية للمبنى الذي يضم صحيفة "أوكلاهومان" وموقع "أوكلاهوما ووتش" الإخباري ومحطة التلفزيون "كيه دبليو".

وأشار إلى أن حجم الأضرار وتكلفتها المادية لا يمكن تحديدها في الوقت الراهن.

60-ton crane tips over, hits building in downtown Oklahoma City https://t.co/BfURnRWOxQ — KFOR (@kfor) September 25, 2022

المصدر: أ ب