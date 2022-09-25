واشنطن: تواصلنا مع موسكو مباشرة وعلى مستوى رفيع

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن بلاده أجرت محادثات مباشرة على مستوى رفيع مع روسيا خلال الأيام الماضية، لافتا إلى قدرة بلاده على إجراء المحادثات.

وقال سوليفان لقناة "إن بي سي": "لدينا القدرة على التحدث مباشرة على مستويات رفيعة، وإيصال رسالتنا إلى روسيا بوضوح، وتلقي رسائلهم".

وأضاف: "حدث ذلك بشكل متكرر خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد حدث هذا حتى في الأيام القليلة الماضية".

المصدر: "سبوتنيك"