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دونيتسك: القوات الروسية تزحف على مدينة أرتيوموفسك

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دونيتسك: القوات الروسية تزحف على مدينة أرتيوموفسك
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أعلن دينيس بوشلين رئيس جمهورية دونيتسك أن القوات الروسية بدأت زحفها باتجاه مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية شمال دونيتسك لتحصين دفاعات مدينتي كراسني ليمان، وفوليدار المحاذيتين.

وأضاف بوشيلين: "لا يزال الوضع مستقرا، نظرا لوجود قواتنا على طول خط التماس. في اتجاه مارينسكي تم تسجيل محاولة أخرى للاختراق من قبل العدو في اتجاهنا ولكن تم إيقافها، وفي اتجاه أرتيوموفسكي تواصل قواتنا التقدم".

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ولفت بوشيلين إلى محاولات الجانب الأوكراني التقدم في اتجاه أوغلدار، لكن تم إيقاف قواته، وأن الوضع تحت السيطرة.

وأضاف: "أما باتجاه كراسني ليمان الاتجاه الأصعب اليوم، العدو لا يترك محاولة للاختراق إلا ويتخذها، لكن قواتنا وسط التعزيزات المستمرة تسيطر على الوضع".

المصدر: نوفوستي

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