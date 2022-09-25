عائلة فلسطيني قتلته قوة إسرائيلية تنفي تنفيذه عملية دهس

أكدت عائلة الفلسطيني محمد أبو كافية الذي قتلته قوة إسرائيلية اشتبهت بتنفيذه عملية دهس، أنه لم يكن له سبب لشن أي هجوم، وكان أبا لثلاثة أطفال وافتتح مشروعا يسترزق به قبل مقتله.

كما قال أقرباء أبو كافية، إنه اصطدم عن طريق الخطأ بسيارة للشرطة الإسرائيلية قبل أن يفتح أفرادها النار عليه.

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وقال محمد نمر ابن عم أبو كافية، "إنه ليس من النوع الذي يشن هجمات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد بأن جنوده رصدوا سيارة كانت تحاول دهسهم ثم أطلقوا النار عليها.

وتظهر صور الحادث التي نشرتها وسائل الإعلام الفلسطينية على الإنترنت سيارة شرطة إسرائيلية ومركبة أخرى، وكلتاهما محطمة في مقدمتها.

وقع الحادث بالقرب من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، النقطة المحورية لأشد أعمال العنف الإسرائيلي - الفلسطيني دموية في الأراضي المحتلة منذ العام 2015.

"ارتقاء الشاب المقدسي محمد علي أبو كافية (36 عاماً) من بلدة بيت إجزا برصاص الاحتلال قرب نابلس" pic.twitter.com/0bqzRnmfRm — نداء الأقصى_ Nedaa_Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) September 24, 2022

وأثناء الحداد في قرية بيت إجزا القريبة من القدس، قال أفراد العائلة لوكالة "أسوشيتد برس" إن أبو كافية كان أبا محبا ومحبوبا في المجتمع، وكان يقوم بتوجيه الطلاب، ودعا المجتمع إلى حفل افتتاح مشروع تجاري جديد لبيع الهواتف المحمولة وملحقاتها.

وقالت عائلته إنه كان على الطريق إلى نابلس لشراء مؤن لافتتاح متجره عندما أصيب في إطلاق النار.

وقالت شقيقته نهى وهي تبكي وتقف بجانب أحد أطفاله الثلاثة، "كان حفل الافتتاح اليوم ودعا الجميع.. يشهد الله أنه لم يكن في طريقه لارتكاب أي هجوم أو أي شيء، كان يبحث عن رزقه ومعيشة أطفاله".

وتنتظر العائلة تسليم الجثمان من قبل الجيش الإسرائيلي، وتأمل أن تتمكن من مشاهدة مقاطع مصورة من كاميرات المراقبة من منطقة الحادث.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد يوم الأحد على الأسئلة المتعلقة بالجثمان، لكنه قال إنه لا يوجد أي مقطع مصور بكاميرات المراقبة.

واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية القوات الإسرائيلية بالتورط في إعدام إجرامي.

المصدر: أ ب