شولتس يشيد بتقدم حقوق الإنسان في قطر

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بتقدم حقوق الإنسان في قطر، وذلك في إطار جولة خليجية له للاستحصال على إمدادات الديزل والغاز بعد أزمة الطاقة التي أثارتها العقوبات ضد روسيا.

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وقال شولتس للصحافيين: "نلاحظ أن تقدما أحرز حول قضايا تمت مناقشتها منذ وقت طويل، مثل ظروف العمال، رغم أن الأمر لا يزال بعيدا من التطابق مع أفكارنا".

وتتعرض السلطات القطرية بانتظام لانتقاد المنظمات غير الحكومية لكيفية تعاملها مع العمال الوافدين، وخصوصا في قطاعات البناء والأمن والعمل المنزلي، وكذلك بالنسبة الى أفراد مجتمع الميم.

لكن السلطات ترفض هذه الاتهامات مؤكدة أنها قامت بإصلاح قانون العمل، ومثلها الجهات المنظمة للمونديال المقبل والتي تؤكد أن أفراد مجتمع الميم مرحب بهم من دون تمييز، رغم القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية بين المثليين.

يذكر أن شولتس يجري جولة خليجية شملت السعودية والإمارات وقطر، في إطار جهوده للاستحصال على إمدادات إضافية من الديزل والغاز، في ظل أزمة الطاقة التي تمر فيها ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات التي فرضتها ضد روسيا.

المصدر: أ ف ب