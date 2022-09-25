صحيفة: الغرب لن يرد بالنووي إن استخدمته روسيا تفاديا للتصعيد

كشف مسؤولون غربيون أن دولهم تعمل على صياغة خطط الرد على روسيا إن استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا، وأن الرد الغربي سيكون بالأسلحة التقليدية تفاديا للتصعيد.

وقالت مصادر لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه من غير المرجح أن يثير توجيه ضربة نووية لأوكرانيا رد فعل مماثل من الغرب، وأن ذلك سيؤدي لاتخاذ خطوات انتقامية بأسلحة تقليدية "لمعاقبة روسيا".

وأشار أحد المصادر إلى أن الغرب "لديه الكثير من الخطوط الحمراء" لن يتجاوزها.

وأضافت المصادر أن دول الناتو نقلت موقفها بشكل خاص إلى موسكو، باعتبار أن التهديد بالانتقام أفضل رادع في هذا السيناريو.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي لم يذكر اسمه قوله: "لقد أرسلنا رسالة مماثلة لموسكو شملت ردنا وتأثير ذلك على موقف روسيا كدولة راعية للإرهاب".

المصدر: تاس