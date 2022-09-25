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سويسرا ترفع سن التقاعد للنساء إلى الـ65

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سويسرا ترفع سن التقاعد للنساء إلى الـ65
RT
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صوت السويسريون اليوم الأحد على استفتاء لرفع سن التقاعد للنساء من 64 إلى 65 عاما، أسوة بالرجال.

حيث أجرت إذاعة "آر تي اس" السويسرية استفتاء الكترونيا صوت خلاله 50.6% من الناخبين على رفع سن التقاعد للنساء كما ودعم ما نسبته 55.1% من المواطنين على رفع ضريبة القيمة المضافة لتغطية النقص في صناديق المعاشات.

وفقا لنظام إصلاح "آي في أس -21" والذي تؤيده الحكومة وأغلبية أعضاء البرلمان والأحزاب اليمينية فإن الزيادة التدريجية في سن التقاعد للمرأة ستبدأ عام 2025 وتنتهي عام 2028 حيث يوجد في سويسرا الآن 2.6 مليون متقاعد مقابل 8.7 مليون مواطن سويسري بسبب ارتفاع متوسط العمر المتوقع للسكان.

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وبحسب الحكومة فإن هذا الإجراء سيوفر 4.9 مليار فرنك ما يعادل "5 مليارات دولار" في صناديق التقاعد بحلول عام 2032 بينما ستتيح زيادة ضريبة القيمة المضافة تجديد هذه الأموال بمقدار 12.4 مليار فرنك ما قيمته "12.65 مليار دولار" وقد بينت أنه سيتم إغلاق الفجوات المالية في السنوات العشر القادمة ولكن سيتعين إصلاح نظام المعاشات التقاعدية مرة أخرى في المستقبل.

المصدر: تاس

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