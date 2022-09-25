صحيفة: زيلينسكي اليهودي الأكثر نفوذا في العالم

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قائمتها السنوية لـ"أكثر اليهود نفوذا في العالم"، تصدّرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفقا للصحيفة، "حصل الرئيس الأوكراني هذا العام على مكانة نادرة لأيقونة عالمية على خلفية الوضع في أوكرانيا.. زيلينسكي هو واحد من أقوى الناس في العالم اليوم، وليس فقط اليهودي الأكثر نفوذا في العالم".

وأضافت أن واضعي القائمة وضعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في المرتبة الثانية، ورئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، التي نجا والداها من الهولوكوست.

ووفقا للصحيفة كان من بين أكثر عشرة يهود نفوذا على هذا الكوكب السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايديس في المركز الرابع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو في المركز الخامس، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في المركز الثامن.

وتحتوي القائمة على 50 اسما من بينهم سياسيون وشخصيات عامة وعلماء ورجال أعمال وشخصيات ثقافية من أصول يهودية تعيش في إسرائيل وخارجها، ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" القائمة بالتزامن مع العام الجديد 5783 وفقا للتقويم اليهودي، والذي يتم الاحتفال به هذا العام بدءا من مساء يوم 25 سبتمبر.

المصدر: تاس