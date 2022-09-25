إيران.. إدانة 14 متهما في ملف اغتيال فخري زاده
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tv5k
أعلن رئيس النيابة العامة في طهران علي صالحي، صدور أحكام إدانة ضد 14 متهما في ملف اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.
وأوضح صالحي أن الإدانات شملت جرائم "الإفساد في الأرض، والتورط في التعامل الاستخباري والتجسس لمصلحة الكيان الصهيوني، والتواطؤ بنية المساس بأمن البلاد، واستهداف الأمن القومي الإيراني".
يذكر أن حسن فخري زاده العالم النووي الايراني والرئيس السابق لمركز الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، اغتالته عناصر إرهابية مسلحة، في 27 نوفمبر 2020، في شمالي العاصمة طهران.
المصدر: إرنا