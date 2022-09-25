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موسكو: تهديدات واشنطن لا تؤثر في قراراتنا

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موسكو: تهديدات واشنطن لا تؤثر في قراراتنا
Sputnik
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أكد سيرغي تسيكوف عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية القرم، أن التحذيرات الأمريكية من "عواقب كارثية" لروسيا إن استخدمت الأسلحة النووية، لا يمكن لها أن تؤثر في قرارات موسكو.

وقال تسيكوف: "لن يكون لمثل هذه التحذيرات أي تأثير على أي من قراراتنا، لذا دعهم يعيدون قراءة هذه الأوراق بأنفسهم ويدونون ملاحظاتهم عليها".

وأضاف أنه لا يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إلا للرد على استخدام الأسلحة النووية من دول أخرى أو إن تعرضت "لتهديد وحدة وسيادة أراضيها".

وفي وقت سابق، حذرت الولايات المتحدة روسيا من عواقب كارثية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وهددت برد حازم، استمرارا لتعويذة التهديدات المتواصلة منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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