مسودة عقوبات أوروبية من 9 صفحات على وسائل إعلام روسية

تقدمت أيرلندا وبولندا ودول البلطيق بمسودة عقوبات أوروبية من تسع صفحات على ثلاث قنوات تلفزيونية، وخمسة مواقع إلكترونية روسية.

ووفقا لموقع EUobserver الأوروبي شملت القائمة قنوات "إن تي في مير" و "رين تي في" وقناة "روسيا الأولى"، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية "نيوز فرونت" و"ساوث فرونت" والمركز التحليلي "كاتيون"، و"مؤسسة الثقافة الاستراتيجية" و"إنفوروس".

وذكر الموقع أن بين العقوبات المقترحة حظر بيع العقارات والهواتف الذكية وأجهزة الرادار والليزر للروس، فيما روسيا في طليعة دول العالم بتقنيات الرادار والليزر، وتصدرها لعشرات الدول في العالم، الأمر الذي يجدد السؤال حول جدوى العقوبات ضد روسيا ولاسيما في مجالات التكنولوجيا والسلاح.

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المصدر: نوفوستي