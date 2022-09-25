الولايات المتحدة تطلق قمرا اصطناعيا للتجسس (فيديو)

أطلقت الولايات المتحدة قمرا صناعيا للتجسس تابعا لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي إلى المدار حمله صاروخ "يونايتد ألاينس دلتا 4".

وانطلق قمر التجسس "إن آر أو إل-91" على الساعة 3:25 مساء السبت بالتوقيت المحلي، من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في مقاطعة سانتا باربرا بكاليفورنيا.

ويعد هذا آخر إطلاق لـ"دلتا 4" من الساحل الغربي، حيث تم التخطيط لعمليات إطلاق إضافية من فلوريدا قبل أن يتم استبدال دلتا بصواريخ "فولكان سينتور" التي تمثل الجيل التالي من "يونايتد ألاينس دلتا".

وكان قد جرى إطلاق "دلتا أي في هيفي" لأول مرة في ديسمبر 2004.

وهذه الرحلة رقم 387 لصاروخ "دلتا" منذ عام 1960 والإطلاق الخامس والتسعين والأخير من فاندنبرغ.

يشار إلى أن مكتب الاستطلاع الوطني هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة أقمار التجسس الأمريكية، وهي التي توفر بيانات استخباراتية لواضعي السياسات ومجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع.

المصدر: أ ب