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تراس: نعتزم مع حلفائنا ضمان قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها

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تراس: نعتزم مع حلفائنا ضمان قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها
AP
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أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن عزم لندن على العمل مع حلفائها للتأكد من أن تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها أمام الصين.

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وقالت تراس في حوار مع CNN نشر اليوم الأحد: "نحن مصممون على العمل مع حلفائنا للتأكد من أن تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها".

وأضافت أن حكومتها تعمل مع حلفائها في مجموعة السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وكندا، لتقليل "الاعتماد الاستراتيجي" على الصين، وضمان أن يكون لديهم "رد مشترك" على تهديد العدوان العسكري من بكين.

وقالت: "ما أعربت عنه بشكل واضح هو أن جميع حلفائنا بحاجة إلى التأكد من أن تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها. هذا مهم ومهم جدا".

وقبل أيام أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان اذا قامت الصين بغزوها.

المصدر: CNN

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