أكثر من مائة مراقب من 40 دولة يراقبون التصويت في الاستفتاءات

قال الكسندر مالكيفيتش نائب رئيس مجموعة التنسيق في المجلس الاجتماعي الروسي، إن أكثر من مائة مراقب من 40 دولة يراقبون التصويت في الاستفتاء في دونباس وزاروبوجيه وخيرسون

وأضاف مالكيفيتش في مؤتمر صحفي اليوم: " يقوم أكثر من 100 مراقب دولي من 40 دولة بمراقبة سير الاقتراع في الاستفتاء".

وأشار مالكيفيتش إلى أنه يتم الآن، "نشر معلومات مزيفة تزعم بأن أوكرانيا لديها قائمة باسماء المراقبين الأجانب. لكن في الواقع هذا خداع، ولا توجد سوى قائمة بالدول المشاركة في المراقبة، وأما المراقبون أنفسهم فيظهرون بنشاط على شاشات التلفزيون ويقدمون تعليقات".

وقال: "بالطبع ستستمر كل أنواع الاستفزازات، لكننا مستعدون لها".

المصدر: نوفوستي