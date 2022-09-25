"الأناضول": مسيرات تركية رصدت تسليح اليونان جزرا في إيجة

رصدت طائرات مسيرة تركية قيام اليونان بنقل مدرعات إلى جزر منزوعة السلاح في بحر إيجة، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" اليوم الأحد.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية، بأن مسيرات تركية رصدت سفينتي إنزال يونانيتين متجهتين إلى جزيرتي لسبوس (مدللي حسب التسمية التركية) وساموس (سيسام)، موضحة أن السفينتين نقلتا 23 مدرعة إلى مدللي و18 أخرى إلى سيسام.

ولفتت "الأناضول" إلى أنها من المدرعات الممنوحة من الولايات المتحدة لليونان، والتي وصلت إلى ميناء أليكساندروبولي (دده أغاج).

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وصفت المصادر حادثتي نقل المدرعات اللتين وقعتا يومي 18 و21 سبتمبر، بأنهما "مؤشر صارخ على استمرار اليونان بتسليح الجزر القريبة من تركيا، وانتهاك لوضع تلك الجزر" التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفق الاتفاقيات ذات الصلة.

وتفاقمت الأزمة في العلاقات بين أنقرة وأثينا في الأسابع الأخيرة، بعدما اتهمت تركيا اليونان باستخدم منظومة الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "إس-300" لمتابعة مقاتلات "إف-16" التركية، وكذلك بمحاولة اعتراض مقاتلة تركية كانت تنفذ مهمة في دورية بحرية في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي.

المصد: "الأناضول"