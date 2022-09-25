قرغيزستان وطاجيكستان اتفقتا على إزالة النقاط الحدودية في منطقة النزاع

قال كامشيبيك تاشييف رئيس هيئة الأمن القومي في قرغيزستان، إن بلاده وطاجيكستان اتفقتا على إزالة أربع نقاط حدودية من كل جانب في الأماكن التي نشأت فيها نزاعات حدودية

وأضاف: "كانت مهمتنا إزالة نقاط التفتيش التي تندلع فيها النزاعات باستمرار".

ووفقا له، سيتم إزالة أربعة مراكز حدودية من كل جانب. سيتم إبعاد جميع العسكريين والمدنيين من هناك.

وذكر تاشييف، أنه خلال المحادثات أيضا، اتفقت الأطراف على تسريع العمل على تحديد وترسيم الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال تاشييف، إن ممثلي بلاده وطاجيكستان وقعوا الأحد على بروتوكول لانهاء النزاع المسلح فى القسم المشترك من الحدود بين الدولتين.

وتابع تاشييف، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الوزراء: "تم توقيع البروتوكول الخاص بانهاء النزاع مع الجانب الطاجيكي".

ووقع أول تبادل لإطلاق النار في الأشهر الأخيرة على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر. وتصاعد التوتر بين الجانبين ليلة 16 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي