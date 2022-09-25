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رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوعد "حزب الله" بـ"عمليات سرية"

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوعد
AP
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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، بعمليات سرية ضد "حزب الله" اللبناني.

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وفي مقابلة مع موقع "واللا" العبري، قال يائير لابيد إن "بلاده تقوم بعمليات سرية ضد حزب الله، وإنه ليس هناك من داع لخوض الحرب في أعقاب كل تهديد جديد من الحزب اللبناني"، لافتا إلى أن "هناك دائما حلول وسط".

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أنه "من بين الحلول الوسطية لبلاده، الحرب بين الحروب، وأنه من بين تلك الحلول أيضا العمليات السرية".

وأفاد بأنه "في حال أضحى تهديد أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، جديا وحقيقيا، ولا يمكن احتواؤه، فإن الجيش الإسرائيلي سيتعين عليه الرد، آنذاك".

المصدر: "معا"

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