انفجار ثان في بيرديانسك خلال اليوم

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيه، إن انفجارا ثانيا دوى في مدينة بيرديانسك اليوم الأحد.

وأشار روغوف، إلى أنه يتم في الوقت الراهن، التحقق من تفاصيل الحادث.

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وأضاف روغوف، الذي يشغل منصب رئيس حركة "نحن مع روسيا": "الانفجار الثاني في هذا اليوم دوى في بيرديانسك. يتم حاليا التحقق من كل التفاصيل".

في وقت سابق من اليوم، قال مصدر في الإدارة المدنية – العسكرية لمدينة بيرديانسك، إن عبوة ناسفة انفجرت في حوالي الساعة 12.00 في وسط بيرديانسك قرب مبنى إدارة المدينة.

ووفقا له، استخدم عملاء المخابرات الأوكرانية من جديد عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وشدد المصدر، على أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية إصابات أو أضرار.

المصدر: نوفوستي