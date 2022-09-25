 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية للهجوم بدرونات مفخخة على محطة زابورجيه النووية

مسؤول إيراني: القبض على عناصر من "داعش" خلال الاضطرابات بشمال البلاد

أخبار العالم

مسؤول إيراني: القبض على عناصر من
AP
احتجاجات في إيران (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tv3j

أعلن مسؤول قضائي في محافظة مازندران بشمالي البلاد، القبض على عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وحزب "كوملة" الكردي خلال أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة خلال الايام الاخيرة.

إقرأ المزيد
إيران..اعتقال أكثر من 700 شخص بكيلان ورئيسي يشدد على ضرورة التعامل بحزم مع المخلين بالأمن والاستقرار
إيران..اعتقال أكثر من 700 شخص بكيلان ورئيسي يشدد على ضرورة التعامل بحزم مع المخلين بالأمن والاستقرار

وقال محمد كريمي، رئيس النيابة العامة ومحاكم الثورة الإسلامية في مدينة ساري بمازندران، في تصريحات اليوم الأحد، إنه "تم اعتقال عناصر تابعة تنظيم داعش وحزب الكوملة خلال أعمال الشغب الأخيرة في المحافظة، وسيتم تسليمهم إلى السلطات القضائية المختصة لتتم محاكمتهم إلى جانب قادة هذه الاضطرابات".

وأشار إلى اعتقال 450 شخصا من مثيري الشغب في المحافظة، وإحالتهم إلى القضاء على خلفية الجرائم التي ارتكبوها خلال الاضطرابات الأخيرة، موضحا أن هجمات مثيري الشغب على قوات الشرطة والأمن أدت إلى إصابة 76 شخصا، إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وخلال الأيام الماضية شهدت محافظة مازندران مثل مناطق أخرى في البلاد، احتجاجات وأعمال شغب اتهمت السلطات "جهات خارجية معادية للثورة الاسلامية" بالوقوف وراءها.

المصد: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا