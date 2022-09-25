قراء Die Welt بعد خطاب شولتس: إنه يصرخ ضد عواقب سياسته

يناقش قراء صحيفة Die Welt الألمانية بنشاط، رسالة الفيديو الأسبوعية من المستشار الألماني أولاف شولتس ، والتي قال فيها إن أسعار الطاقة يجب أن تنخفض.

وأثارت كلمات المستشار، موجة كبيرة من التعليقات الصاخبة من جانب القراء ومستخدمي الانترنت.

وقال أحد المعلقين: "نفس الرجل الذي رفع أسعار المحروقات والوقود بسياسته في مجال الطاقة يطالب الآن بأسعار أقل؟ بعد سماع مثل هذه التصريحات، قد يفقد المرء قدرته على الكلام".

وعلى الفور قام بتأييده قارئ آخر: "هذه الحكومة عمرها عام واحد فقط ، وهانحن على طريق الفقر. مفاهيم الحياة بأكملها <…> تنهار. من أجل من وفي سبيل ماذا !؟".

إقرأ المزيد

وقال ثالث: "هاهو يجعر بأعلى صوته ضد عواقب السياسة التي طبقها شخصيا".

وأضاف قارئ رابع ممتعضا: "لا يمكنني رؤيته بعد الآن".

وعلق أحد المستخدمين ساخرا: "هذا البائس المسكين، نسي على ما يبدو أن اللوم يقع عليه وعلى سياساته".

وأوجز أحد القراء: "في البداية رفع الأسعار بعقوبات غير مجدية، والآن يطالب بتخفيضها".

المصدر: نوفوستي