استطلاع: 93٪ من سكان زابوروجيه مع الانضمام إلى روسيا

تفيد نتائج استطلاع المصوتين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أن أغلبيتهم الساحقة في مقاطعة زابوروجيه في اليوم الأول، صوتت لصالح الانضمام إلى روسيا.

وقالت دراسة أجراها معهد القرم الجمهوري للدراسات السياسية والاجتماعية: "من بين الذين شاركوا في التصويت خلال الاستفتاء: 93 في المائة صوتوا لصالح انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا الاتحادية؛ وسبعة في المائة - يؤيدون الوضع الأوكراني لهذه المنطقة".

وذكرت الدراسة، أنه تم استطلاع رأي الناخبين، عند خروجهم من مراكز التصويت وبواسطة الهاتف أيضا. وشارك في الاستطلاع 500 شخص.

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بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا صباح يوم 23 سبتمبر في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وكذلك في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وستستمر عمليات التصويت مدة 5 أيام، حتى 26 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي