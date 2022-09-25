سفير: نيبال تنتظر زيارة بوتين العام المقبل

قال ميلان راج تولادهار سفير نيبال في موسكو، إن بلاده تأمل في أن يتمكن الرئيس فلاديمير بوتين من زيارة نيبال في العام المقبل.

وأضاف السفير في حديث لوكالة "نوفوستي": تأمل كاتماندو أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زيارة نيبال في عام 2023 ، ونأمل أن يسمح له جدول أعماله بالقيام بذلك، في إطار زيارته إلى آسيا عندما سيسافر لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الهند العام المقبل".

وأضاف السفير: "أود ان اغتنم هذه الفرصة، لانقل دعوتنا الحارة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين".

وتابع سفير نيبال القول: "نأمل أنه عندما سيقوم (رئيس روسيا) بزيارته المقبلة إلى آسيا، سيتمكن من زيارة بلادنا ايضا. ونأمل أنه عندما سيتوجه السيد الرئيس إلى الهند لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون العام المقبل، سيتمكن من تضمين نيبال في جدوله الزمني. ستكون فرصة عظيمة لاستضافة الرئيس بوتين في نيبال".

وأكد السفير أيضا أن بلاده تنتظر كذلك زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إذا قام بزيارة الصين أو الهند.

وقال: "كلاهما (الرئيس بوتين والوزير لافروف) مرحب بهما جدا في نيبال".

المصدر: نوفوستي