نيبال تأمل بأن تنال العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون

قال ميلان راج تولادهار سفير نيبال في موسكو، إن بلاده تأمل بأن تنال العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، وتحقيق التقدم في هذا الوضع، يبدو ممكنا في قمة عام 2023

وأضاف السفير في حديث لوكالة "نوفوستي": "تتمتع "نيبال بصفة المراقب في المنظمة منذ عام 2016 ، ونحن الآن نسعى جاهدين لأن نصبح عضوا كامل الحقوق في هذه المنظمة. نأمل أن نتمكن في الاجتماع القادم في الهند من إحراز تقدم في هذا المجال. وسيحدث ذلك قريبا".

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ووفقا له، تعمل بلاده بجد في مجال صياغة طلب الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، "هناك بالفعل بعض المناقشات، ولكن التفاصيل ستتضح بشكل أكبر بحلول الاجتماع المقبل في الهند".

وقال السفير: "يقع بلدنا بين الصين والهند، وهما عضوان رئيسيان في منظمة شنغهاي للتعاون. وعلى مدى سنوات عديدة هناك تقاطع بين مصالحنا ومصالح هاتين الدولتين. ونحن نتعاون معهما بالذات بأكبر قدر ممكن في مجالي التجارة والأمن. مصالحنا متحدة وبالتالي نريد أيضا أن نكون أعضاء في المنظمة مثل الهند والصين. هذا هو طموحنا ".

المصدر: نوفوستي