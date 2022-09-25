وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الإيراني في نيويورك

التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، كما استعرض الجانبان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأفادت "وام" بأن الشيخ عبد الله بن زايد تبادل وأمير عبد اللهيان وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، شدد بن زايد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها إلى التنمية والازدهار.

المصدر: "وام"