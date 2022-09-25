طشقند تدعو لمنع عزل أفغانستان

دعا وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، متحدثا في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى منع عزل أفغانستان، لأن ذلك سيكون له عواقب سلبية على الأمن الإقليمي والدولي.

وقال الوزير: "نعتبر في غاية الأهمية، عدم السماح بعزل أفغانستان وتركها وحيدة مع المشاكل القائمة. وسيكون لذلك بلا شك عواقب سلبية على الامن الاقليمي والدولي".

وأشار الوزير إلى أن الجانب الأوزبكي، يشعر بالقلق من تراجع الاهتمام الدولي بأفغانستان، التي تشهد أزمة إنسانية عميقة.

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وشدد الوزير على ضرورة تركيز المجتمع الدولي على بث الروح في الاقتصاد الأفغاني، وإدماجه في العمليات الاقتصادية الإقليمية، وتنفيذ المشاريع الهامة في مجال البنية التحتية وكذلك المشاريع الهامة الاجتماعية.

ووفقا له، يتطلب حل هذه المهام، توفير الدعم من جانب الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة.

وأشار الوزير إلى أن بلاده اقترحت في وقت سابق تشكيل مركز إقليمي في طشقند خاص بأفغانستان بدعم من الأمم المتحدة. وشدد على أنه سيساعد في حل مهمات اجتذاب أفغانستان إلى العلاقات الاقتصادية – التجارية الإقليمية.

ونوه الوزير بالاقتراح الذي قدمته أوزبكستان والمتعلق بإنشاء صندوق دعم إنساني خاص لأفغانستان في ترمز، لتستخدم أمواله في حل الأزمة الاجتماعية وتنفيذ برامج تعليمية للشباب ومشاريع في مجال الرعاية الصحية.

المصدر: نوفوستي