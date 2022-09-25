باكو تؤكد مجددا عزمها على دمج المواطنين الأرمن

قال وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، متحدثا في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده ستبذل كل الجهود لاندماج المواطنين من أصل أرمني في حياة المجتمع الأذربيجاني

وأضاف الوزير: "أذربيجان مصممة على دمج المواطنين من أصل أرمني في حياة مجتمعنا، وضمان نفس الحقوق والحريات لهم (مثل المواطنين الآخرين)، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجوانب الأخرى. يوفر دستور جمهورية أذربيجان الأساس الجيد لذلك".

ووفقا له، "على مدى السنوات الثلاثين الماضية، في كل مرة في المرحلة الحاسمة لتحقيق اختراق، تنفذ أرمينيا استفزازات جدية للتهرب من المسؤولية والتملص من اتخاذ القرارات اللازمة".

وقال وزير خارجية أذربيجان: "نود أن لا تتبع القيادة الأرمينية الحالية طريق أسلافها، وأن لا تغلق نافذة أخرى من الفرص لتحقيق السلام والأمن في المنطقة".

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وأشار بيراموف إلى أن بلاده، كررت للجانب الأرمني في 31 أغسطس خلال لقاء زعيمي الدولتين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، استعدادها للعمل لتوقيع معاهدة سلام دون أي تأخير. وأضاف الوزير: "لقد حان الوقت لكلا الشعبين لبدء المشاركة بشكل كامل وبقلوب مفتوحة في عملية ما بعد النزاع. ونأمل أن تتخذ أرمينيا الخطوات المناسبة وتشارك بشكل بناء في المفاوضات".

المصدر: نوفوستي