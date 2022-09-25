تحييد مجموعة عملاء للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

قال مصدر أمني روسي، إنه تم تحييد مجموعة عملاء كانوا يقومون بتوجيه ضربات المدفعية الأوكرانية. وذكر أنهم كانوا يعملون حراسا في محمية طبيعية تطل على البحر الأسود في مقاطعة خيرسون.

وأضاف المصدر: "بتكليف من جهاز الأمن الأوكراني، قام بعض العاملين في المحمية بجمع ونقل البيانات عن تحركات الجيش الروسي. بالإضافة إلى ذلك ، قاموا بتجهيز المخابئ حيث تم تخزين الأسلحة، وساعدوا في نقل المخربين المسلحين ذهابا وإيابا عبر نهر دنيبر. كانوا يساعدون مجموعات التخريب والاستطلاع في تنفيذ مهامها".

ومن بين المعتقلين، نائب مدير محمية "كينبورن سبيت" الطبيعية فيكتور تارانوف، الذي اعترف بأنه كان يتواصل مع صهره ليونيد غولوفكو وهو من ضباط الأمن الأوكراني، وينفذ كل تعليماته.

وقال تارانوف: "قمت بتشكيل مجموعة من المتعاونين مع الأمن الأوكراني من بين حراس المحمية، كانت مهمتها جمع المعلومات عن تحركات القوات الروسية في المنطقة. كانوا يسلمون هذه المعلومات لي لأقوم بنقلها الى ليونيد غولوفكو".

ووفقا له، قامت المجموعة كذلك بتوجيه نيران المدفعية الأوكرانية، ونقل المسلحين وتنظيم مخبأ للأسلحة.

المصدر: نوفوستي