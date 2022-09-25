المستشار الألماني يصل إلى الإمارات في زيارة عمل

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية فجر الأحد بأن المستشار الألماني أولاف شولتس وصل في زيارة عمل إلى أبو ظبي.

وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وعدد من المسؤولين.

وكانت وكالة "أ ف ب" قد ذكرت أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيستقبل شولتس يوم الأحد.

جدير بالذكر أن أولاف شولتس استهل جولته الخليجية التي تشمل الإمارات وقطر، بزيارة المملكة السعودية لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الأوروبية.

ومن المتوقع أن يلتقي في قطر أحد أكبر مصدري الغاز في العالم، أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: وكالات