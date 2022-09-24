وزير الخارجية الهندي: الهيكلية الحالية لمجلس الأمن الدولي عفا عليها الزمن

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إن هيكلية مجلس الأمن الدولي الحالية عفا عليها الزمن وغير فعالة، وأن الدعوة لإصلاحه تحظى بدعم كبير بين أعضاء الأمم المتحدة.

وقال خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الدعوة إلى إصلاح المجلس تحظى بدعم كبير بين أعضاء الأمم المتحدة".

واضاف: "يرجع ذلك إلى الاعتراف واسع النطاق بأن البنية الحالية عفا عليها الزمن وغير فعالة. كما ينظر إليه على أنه حرمان جائر للغاية لقارات ومناطق بأكملها من حق التصويت في منتدى يناقش مستقبلها".

وتابع: "الهند من جانبها مستعدة لتحمل مسؤولية كبيرة وما ننادي به، مفاوضات جادة وصادقة حول هذه القضية المهمة".

المصدر: نوفوستي