بايدن يتغيب عن قمة "أبيك" لأسباب عائلية

أعلن في تايلاند أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحضر اجتماع قادة بلدان منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المزمع في بانكوك في نوفمبر المقبل، "لأسباب عائلية".

وقالت قناة "Thai PBS" نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية التايلاندية إن بايدن سيحضر قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية قبل أيام قليلة من قمة "أبيك".

وبحسب المصدر الدبلوماسي سينضم بايدن إلى قمة مجموعة العشرين في بالي يومي 15 و16 نوفمبر ويعود مباشرة إلى واشنطن، مشيرا إلى أن زيارته ستتم بعد أسبوع من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وكان بايدن قد خطط من قبل للتوجه إلى بانكوك للتوقف ليوم واحد لحضور اجتماع قادة "أبيك"، والتي من المقرر أن يحضرها قادة آخرون، بمن فيهم قادة الصين وروسيا.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض أبلغ السفارة التايلاندية في واشنطن أن الرئيس بايدن سيرسل نائبته كامالا هاريس لتمثيله في اجتماع قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك يومي 18 و19 نوفمبر 2022.

وستعقد قمة "أبيك" في مركز الملكة سيريكيت الدولي الذي تم تجديده مؤخرا، وبحسب ما ورد ستكون المملكة العربية السعودية أول دولة في الشرق الأوسط تحضر الاجتماع كضيف.

المصدر: قناة "Thai PBS"