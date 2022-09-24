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شولتس: برلين تسعى لتطوير علاقاتها مع الرياض في مجال الطاقة

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شولتس: برلين تسعى لتطوير علاقاتها مع الرياض في مجال الطاقة
Legion-Media Aleks Taurus
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أعرب المستشار الألماني أولاف شولس عن اهتمام بلاده بتطوير علاقات التعاون في قطاع الطاقة مع السعودية، التي وصل إليها في زيارة رسمية اليوم.

ونقلت قناة العربية عن شولتس قوله: "ألمانيا تسعى جاهدة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وعقد المستشار الألماني الذي يزور المملكة العربية السعودية محادثات مع ولي العهد محمد بن سلمان في مدينة جدة. وذلك في إطار الجولة التي يجريها في عدد من دول الخليج.

ويزور شولتز بالإضافة إلى السعودية، الإمارات وقطر، ويرافقه في هذه الجولة وفد اقتصادي رفيع.

ومن المتوقع أن يكون ضمان امدادات الغاز إلى ألمانيا واحدة من القضايا الرئيسية التي سوف يبحثها المستشار مع قيادات دول الخليج.

المصدر: تاس

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